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АНАЛІТИКА

Попит на ІТ-спеціальності серед студентів в Україні знижується третій рік поспіль

16:56 06.08.2025 |

Україна

 

У 2025 році українські абітурієнти подали 114 248 заяв на ІТ-спеціальності - на 8% менше, ніж у 2024-му. Це вже третє поспіль падіння: у 2024 році воно становило 24%, у 2023 - 15%. Про це повідомляє DOU.

Найпопулярнішою все ще спеціальністю залишаються комп'ютерні науки - 31 277 заяв, що на 14% менше, ніж торік. Інженерія програмного забезпечення отримала 22 242 заяви (-13%) і посіла 9 місце серед усіх спеціальностей. Кібербезпека - на 10 місці, 20 354 заяви (+8%).

Комп'ютерна інженерія втратила 25% заяв (9705), посівши 19 позицію у загальному рейтингу. На системний аналіз подано 4962 заяви (+9%), на автоматизацію та комп'ютерно-інтегровані технології - 5411 (+2%).

Попит на ІТ-спеціальності серед студентів в Україні знижується третій рік поспіль

 

Усереднення даних показує, якщо у 2022 році на ІТ-напрями було понад 160 тисяч заяв, то зараз - менш як 115 тисяч. Це може свідчити як про насичення ринку, так і про зменшення впевненості у стабільності галузі в умовах війни.

Попри загальне падіння в ІТ-сфері, деякі суміжні технічні напрями зростають. На статистику подали 2508 заяв (+71%), на математику - 4683 (+16%), на прикладну математику - 7787 (+15%).

Також зростає зацікавленість у прикладних інженерних спеціальностях. Зокрема, на авіаційну та ракетно-космічну техніку подали 1573 заяви (+61%), на автомобільний транспорт - 3496 (+22%), на енергетику - 3827 (+13%).

Загалом у вступній кампанії 2025 року взяли участь 166 835 осіб, які подали 781 857 заяв на всі спеціальності. У середньому - 4,7 заяви на одного вступника, тож кількість поданих заяв не дорівнює кількості майбутніх студентів. На бюджет дозволялося подати до 5 заяв, на контракт - до 10.

За матеріалами: mezha.media
 

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