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АНАЛІТИКА

Система обліку реалізованих кінотеатрами квитків «Єдиний електронний квиток» запрацює у жовтні-2025 - голова Держкіно Осіпов

11:54 06.08.2025 |

Україна

 

Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов заявляє, що єдина державна система електронного обліку квитків, реалізованих кінотеатрами, - "Єдиний електронний квиток" - запрацює у жовтні 2025 року.

"За рішення уряду у жовтні має бути цей проект запущений. Щоправда уяви не маю, як ми це зробимо, але маємо зробити... Але з жовтня буде об'єктивна інформація по кінотеатральній мережі. Цей функціонал розроблений, його треба впровадити: і сподіваюся, що цей функціонал буде значно ширший і зможе нам показувати не лише збори, а також й інші речі", - сказав Осіпов на заході "Кіно обʼєднує".

Як повідомлялося, у грудні 2021 року Держкіно презентувало систему обліку інформації про демонстрацію кінофільмів у кінотеатрах України "Єдиний квиток", яка дасть змогу отримувати прозору звітність і, як очікується, стимулюватиме розвиток вітчизняного кінематографа. "Єдиний квиток" є системою збору, обліку та обробки інформації про демонстрацію кінофільмів у кінотеатрах України. Створено його для ефективного використання та планування державного бюджету, отримання прозорої звітності, стимулювання розвитку українського кінематографа та формування привабливої відкритої індустрії для міжнародного ринку. Зазначалося, що статистичний модуль системи передбачатиме збір інформації з усіх транзакцій: і продажу, і повернень. За цими даними можна буде будувати звіти в розрізі залів, кінотеатрів, мереж та окремо за фільмами чи дистриб'юторами. Модуль аналітики дасть змогу робити порівняння динаміки та характеру продажу фільмів. Проект також передбачає інструменти, що дозволяють прогнозувати касові збори в різних регіонах. Тоді очікувалося, що робота системи "Єдиний квиток" буде інтегрована з сайтом Держкіно: статистичні дані в режимі реального часу буде відображено на сайті агентства, що дасть змогу і виробникам, і дистриб'юторам мати максимально прозору та оперативну інформацію про продаж.

У вересні 2024 року Кабінет міністрів прийняв постанову "Деякі питання функціонування єдиної державної системи електронного обліку квитків, реалізованих кінотеатрами, "Єдиний електронний квиток", яка спрямована на вдосконалення політики у сфері кінематографії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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