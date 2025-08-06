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АНАЛІТИКА

У «Резерв+» додали відстрочку для ще однієї категорії військовозобов'язаних

22:44 05.08.2025 |

Україна

 

В оновленні застосунку «Резерв+» додалася нова відстрочка - для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність І або II групи.

Про це повідомили в Міноборони.

Щоб отримати цю відстрочку, інформація про інвалідність має бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або у відповідній інформаційній системі Пенсійного фонду України, а також необхідно мати запис про шлюб в Державному реєстрі актів цивільного стану.

Оформлюється відстрочка так: треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку «Резерв+», вибрати пункт «Подати запит на відстрочку», а потім відповідну категорію - і згодом надійде сповіщення з результатом.

Відстрочки в «Резерв+» запустили в листопаді минулого року. У Міноборони кажуть, що зараз 40% від усіх відстрочок оформлюється саме в застосунку.
За матеріалами: hromadske.ua
 

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