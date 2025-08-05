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АНАЛІТИКА

Міноборони спростило оформлення інформації про загиблих, зниклих безвісти та полонених військових

14:03 05.08.2025 |

Україна

 

Міністерство оборони України спростило роботу військових частин під час документального оформлення випадків смерті (загибелі), захоплення в полон, зникнення безвісти військових під час бойових дій.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, відповідний Наказ розробило Головне управління захисту прав військовослужбовців. Документ затверджує зміни до Інструкції з організації обліку особового складу в системі Міноборони.

Наказ також доповнює та впорядковує перелік інформації, що надається військовими частинами до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також від ТЦК та СП сім'ям військових.

Відтепер, якщо відсутні ознаки вчинення правопорушення, не потрібно буде проводити розслідування за фактами зникнення безвісти військовослужбовців, захоплення в полон чи заручником, інтернування, смерті (загибелі).

У таких ситуаціях командир військової частини отримує право самостійно видати наказ про обставини події без проведення службового розслідування.

Впровадження в дію документа значно розвантажить роботу штабів військових частин, пришвидшить облік таких випадків та дозволить оперативніше інформувати родини військових про обставини, які сталися з їхніми близькими, зменшить кількість технічних помилок під час підготовки документів по факту зникнення безвісти, захоплення в полон чи заручником, інтернування, смерті (загибелі).

"Це рішення - відповідь на реальні виклики, з якими щодня стикаються як військові частини, так і родини наших захисників. І ми розуміємо наскільки важливо, щоб процес оформлення та передачі відповідної інформації був чітким та оперативним. Саме тому Наказ розроблено на запит Уповноваженого президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей, з якою ми тісно співпрацюємо для посилення правового захисту наших військових", - зазначив начальник ГУЗПВ полковник Руслан Циганков.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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