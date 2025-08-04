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У «Резерв+» можна буде сплатити штраф за неявку в ТЦК. Міноборони тестує цю функцію
11:56 04.08.2025 |
Міністерство оборони запустило тестування функції сплати штрафів за неявку до ТЦК у застосунку «Резерв+».
Про це повідомили в Міноборони.
У міністерстві зазначили, що така функція з'явиться з початку серпня. Щоб послуга працювала належним чином, команда Міністерства оборони проводить бета-тестування та шукає людей, які мають штраф за подібне правопорушення.
«Якщо ви з будь-якої причини не прибули за повісткою, то зможете одними з перших протестувати нововведення - сплатити штраф онлайн і закрити порушення без візитів до ТЦК», - закликали в Міноборони.
Щоб долучитися до тестування, треба заповнити форму за цим посиланням.
Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» запустили функцію сплати штрафів. Так, військовозобов'язані, які не уточнили свої дані до 16 липня 2024 року, можуть сплатити штраф онлайн зі «знижкою» 50%.
Більше про «знижку»
У квітні президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає зменшення наполовину суми штрафу за неоновлені військово-облікові дані та ухиляння від служби. Однак це можливо, лише якщо військовозобов'язаний сплатить кошти протягом десяти днів.
Для цього потрібно самостійно звернутися до ТЦК, а потім упродовж 10 днів від ухвалення постанови про адміністративне правопорушення сплатити штраф.
Як пояснювали автори закону, упродовж 2024 року понад 6 мільйонів військовозобов'язаних не уточнили вчасно свої персональні дані після ухвалення нового закону про мобілізацію.
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