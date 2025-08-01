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Кабмін дозволив надсилати поштою повістки щодо призову на військову службу під час мобілізації
15:59 01.08.2025 |
Кабінет міністрів України дозволив надсилати поштою резервістам та військовозобов'язаним повістки щодо призову на військову службу під час мобілізації.
Згідно з постановою уряду №916 від 30 липня, установлено, що на основі результатів проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору (у разі потреби) резервістам та військовозобов'язаним, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період повістка щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місця проходження військової служби вручається під особистий підпис або надсилається районним (міським) територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення з повідомленням про вручення на адресу їх місця проживання (раніше було лише вручення під особистий підпис).
Згідно чинного законодавства, у разі відмови резервіста або військовозобов'язаного від отримання такої повістки або невиконання вимог щодо прибуття для відправлення до військової частини (установи) у визначений у повістці час та місце такі особи несуть відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України.
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