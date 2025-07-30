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Верифіковано 93% вулиць та 23% адрес у населених пунктах - Мінрозвитку
15:42 30.07.2025 |
За перший рік роботи Єдиного державного реєстру адрес (ЄДРА) громади України досягли значного прогресу у впорядкуванні адресних даних, наразі вже верифіковано понад 93% (320 + тис.) вулиць та 23% (2,45 + млн) адрес в населених пунктах, повідомила пресслужба Мінрозвитку.
Уточнюється, що перший етап - верифікація вулиць - повністю завершений у 1112 громад з 1298, серед регіонів 100% виконано на Вінниччині, Волині, Закарпатті, Кировоградщині, Миколаївщині та Херсонщині. Другий етап передбачає перевірку наявності та коректності номерів будинків, їх геопросторове прив'язку та зв'язок з уже веріфікованими вулицями. Серед лідерів - Херсонщина (66,6%), Миколаївщина (54,3), Волинь (38%).
В Мінрозвитку підкреслюють, що верифікація є важливим кроком до підвищення якості адресних даних в Україні й має важливе значення як на національному, так і на місцевому рівні. ЄДРА покращує обмін інформацією між цифровими системами, сприяючи зменшенню помилок в адресах, допомагає протидіяти шахрайству у сфері нерухомості та спрощує надання соціальних послуг, а на місцевому рівні - сприяє ефективнішому адмініструванню податків на нерухомість завдяки підвищенню якості інформації, а відтак наповненню локальних бюджетів.
Єдиний державний реєстр адрес реалізується у співпраці Міністерства розвитку громад та територій України та Міністерства цифрової трансформації України. Розвиток системи здійснюється за підтримки проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" - UK DIGIT, що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev. Партнер проєкту - Фонд Східна Європа.
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