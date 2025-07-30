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За «Контрактом 18-24» запускають новий напрям для операторів дронів
14:44 30.07.2025 |
Уряд ухвалив рішення про запуск окремого напряму програми «Контракт 18-24» для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
За його словами, одна з умов цього напряму - це чіткий термін служби: два роки.
Майбутні оператори дронів проходитимуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової підготовки (з урахуванням наявних сертифікатів) і 14 днів адаптаційного курсу.
Як і в основній програмі, передбачено виплату 1 млн гривень, яка здійснюється у три етапи. Після завершення служби захисники та захисниці отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%.
Крім того, уряд подає до Верховної Ради законопроєкт про відстрочку для тих, хто відслужив за програмою «Контракт 18-24». Так, усі, хто добровільно приєднався до війська за контрактом, матимуть право на відстрочку на 12 місяців після досягнення 25-річного віку.
Більше про «Контракт 18-24»
У лютому президент Володимир Зеленський на тлі закликів від партнерів мобілізувати молодь анонсував нову систему контрактів - для громадян, які не досягли мобілізаційного віку. У такий спосіб люди, яких за законом іще не можуть мобілізувати, «зможуть себе проявити», зазначав Зеленський.
Контракти на службу в ЗСУ для людей віком від 18 до 24 років є добровільними. Вони укладаються на один рік і передбачають «мотиваційний складник»:
* одноразову виплату в мільйон гривень (200 тисяч одразу, решту 800 тисяч - двома частинами на час дії контракту);
* щомісячне грошове забезпечення розміром до 120 000 гривень;
* надання «нульової» іпотеки;
* навчання державним коштом;
* безплатне медичне забезпечення;
* право на виїзд за кордон після року служби;
* звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.
Водночас контрактники обійматимуть лише бойові посади, й протягом річного контракту добровольці будуть шість місяців виконувати бойові завдання на лінії боєзіткнення. Для проходження служби можуть обрати одну з 18 бригад.
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