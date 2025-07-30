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Кабмін ввів автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності
13:55 30.07.2025 |
Кабінет міністрів України передбачив автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.
Зокрема, внесено зміни до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.
Так, упорядковано ведення персонально-первинного військового обліку у виконавчих органах місцевого самоврядування; актуалізовано перелік звітних документів; приведено графи списків персонального військового обліку у відповідність до даних військово-облікових документів.
Також передбачено автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності; уточнено алгоритм дій закладів освіти і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо таких категорій жінок; удосконалено механізм внесення інформації до ЄДРВ "Оберіг".
Крім того, передбачено присвоєння первинного військового звання "солдат (матрос)
запасу" одночасно з прийняттям на військовий облік осіб, які досягли 25 річного віку та не проходили військової служби чи базової загальновійськової підготовки, без їх виклику до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
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