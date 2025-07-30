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АНАЛІТИКА

Штучний інтелект обробляє понад половину звернень в «Дії»

12:25 30.07.2025 |

Україна

 

Штучний інтелект обробляє понад 52% звернень на платформі "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сьогодні Дія виходить на новий рівень - ми тотально інтегруємо АІ у всі процеси та працюємо над внутрішніми АІ-інструментами, які оптимізують роботу команди", - підкреслив він.

За словами Федорова, у Дії вже працюють внутрішні AI-інструменти, які посилюють команду підтримки:

- АІ-консультант, який без участі оператора допомагає отримати послугу, за перший місяць пілоту закрив понад 52% звернень у Дії;

- AI-асистент, який допомагає операторам згенерувати відповідь, за кілька тижнів закрив 16% усіх запитів оператору (7 993 звернення користувачів).

"Продовжуємо будувати найзручнішу цифрову державу та впроваджувати інноваційні сервіси", - наголосив міністр.

За матеріалами: Економічна правда
 

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