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Штучний інтелект обробляє понад половину звернень в «Дії»
12:25 30.07.2025 |
Штучний інтелект обробляє понад 52% звернень на платформі "Дія".
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Сьогодні Дія виходить на новий рівень - ми тотально інтегруємо АІ у всі процеси та працюємо над внутрішніми АІ-інструментами, які оптимізують роботу команди", - підкреслив він.
За словами Федорова, у Дії вже працюють внутрішні AI-інструменти, які посилюють команду підтримки:
- АІ-консультант, який без участі оператора допомагає отримати послугу, за перший місяць пілоту закрив понад 52% звернень у Дії;
- AI-асистент, який допомагає операторам згенерувати відповідь, за кілька тижнів закрив 16% усіх запитів оператору (7 993 звернення користувачів).
"Продовжуємо будувати найзручнішу цифрову державу та впроваджувати інноваційні сервіси", - наголосив міністр.
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