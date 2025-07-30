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Українські кіберполіцейські допомогли знешкодити міжнародну хакерську мережу BlackSuit
09:14 30.07.2025 |
Оперативники департаменту кіберполіції долучилися до міжнародної поліцейської операції під кодовою назвою Checkmate, під час якої припинили діяльність кіберзлочинної групи BlackSuit, що спеціалізується на розповсюдженні програм-вимагачів, повідомляє Національна поліція України.
Як зазначається, операція проведена у співпраці зі Службою внутрішньої безпеки США, Національною поліцією Нідерландів, Управлінням кримінальної поліції Німеччини, Національним агентством з боротьби зі злочинністю Великої Британії, генеральною прокуратурою Франкфурта, Міністерством юстиції США, Європолом, а також за участі правоохоронних органів інших країн і румунської компанії з кібербезпеки Bitdefender.
У межах операції правоохоронці скоординовано припинили діяльність кіберзлочинної мережі BlackSuit, зокрема, конфіскували її вебсайти в одній з доменних зон.
Угруповання BlackSuit є фінансово мотивованою кіберзлочинною групою, що спеціалізується на розповсюдженні програм-вимагачів.
Українські кіберполіцейські відстежили, що група неодноразово змінювала свою назву: з січня 2022 року діяла як Quantum, згодом як Royal (2022-2023), з 2023 року - як BlackSuit, а з 2025 року - під назвою Chaos.
Зловмисники розробили шкідливе програмне забезпечення, що шифрує дані користувачів за допомогою комбінацій алгоритмів. Після цього вони вимагали викуп у криптовалюті за розшифрування даних і нерозповсюдження викраденої інформації.
Загальний обсяг заявлених вимог про викуп від імені угруповання перевищив $500 млн. При цьому, найбільша разова сума становила $60 млн.
Цілями для кібератак зловмисників переважно ставали комерційні та громадські структури за межами країн СНД, зокрема у США, Європі та Японії.
За фактом діяльності угруповання в Україні розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж).
Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
"Ефективну комунікацію між Департаментом кіберполіції Національної поліції України та відповідними правоохоронними органами держав-членів Європейського Союзу, залученими до супроводу міжнародної поліцейської операції під кодовою назвою Checkmate, забезпечили представники бюро офіцерів зв'язку від України при Європолі", - зазначили в поліції.
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