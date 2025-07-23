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АНАЛІТИКА

Україна піднялася в світовому рейтингу паспортів

16:53 23.07.2025 |

Україна

 

Український закордонний паспорт покращив свої позиції у світовому рейтингу Henley & Partners, який відстежує зміни в безвізовому режимі у всьому світі.

Україна посіла 29-те місце серед 99 країн. Це дає змогу українцям подорожувати без візи до 147 держав. У рейтингу Україна ділить позицію з Гренадою - острівною країною в Карибському морі.

Лідером рейтингу став Сінгапур: його громадяни можуть без візи подорожувати до 193 із 227 країн світу. На другій сходинці - Японія та Південна Корея, паспорти яких відкривають безвізовий доступ до 190 країн.

Третє місце посіли сім країн ЄС: Фінляндія, Данія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія та Іспанія. Їхні паспорти дозволяють вільно подорожувати до 189 напрямків.

Найнижчу позицію - 99-те місце - займає Афганістан. Його громадяни можуть відвідати без візи лише 25 країн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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