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АНАЛІТИКА

В Україні можуть створити мобільні ТЦК — Веніславський

23:11 21.07.2025 |

Україна

 

В Україні можуть створити мобільні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки через загрозу нових російських ударів.

Про це на брифінгу 21 липня заявив народний депутат і член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Ідея створення мобільних ТЦК виникла через ракетні удари росії по стаціонарних пунктах. Ініціатива спрямована на підвищення безпеки й ефективності мобілізаційних заходів.

За словами Веніславського, чинне законодавство не має перепон для створення таких мобільних центрів, оскільки не встановлює вимог щодо їхньої чітко визначеної локації.

Він зазначив, що після ухвалення 2023 року нового закону про посилення мобілізації ТЦК можуть працювати й у цифровому режимі. Для їхнього створення необхідне відповідне рішення уряду або командування ЗСУ.

«росія намагається залякати громадян, створюючи небезпеку в місцях розташування ТЦК та СП. Тому мобільні центри, що працюватимуть на основі підзаконних актів Кабінету Міністрів або Командування Збройних Сил, мають право на існування», - додав депутат.

Удари по ТЦК

6 липня росіяни вдарили по будівлі ТЦК в Кременчуці на Полтавщині. Раніше, 3 липня, вони також завдали кількох ударів «шахедами» по міському та обласному центрах комплектування в Полтаві. Тоді загинули 2 людей, ще понад 50 зазнали поранень.

До цього, 30 червня, росіяни також ударили по будівлі ТЦК у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Там заявляли, що в момент атаки у приміщенні не приймали громадян. Натомість усі працівники - військові й цивільні - перебували в укритті.

Речник Сухопутних військ ЗСУ Валерій Саранцев пояснював удари по ТЦК прагненням росіян зірвати мобілізацію в Україні.
За матеріалами: hromadske.ua
 

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