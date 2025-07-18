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АНАЛІТИКА

Федоров анонсує в «Дії» отримання прав онлайн, створення медкабінету, запуск еАкцизу і еНотаріату

23:51 17.07.2025 |

Україна

 

Михайло Федоров, який в четвер був підвищений з посади віцепрем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - глави Мінцифри до першого віцепрем'єра - глави Мінцифри оголосив про масштабні плани з розвитку застосунку "Дія", серед іншого, додати можливість здати на права онлайн, розмитнити авто, змінити прізвище та отримати консульські послуги.

"Готуємося до запуску еАкцизу та еНотаріату. Створимо медичний кабінет у "Дії", а отримання пенсії буде найзручнішою послугою у світі. Окремий трек - послуги для ветеранів, які повинні відчувати вдячність держави", - написав він в телеграм.

За його словами, зараз застосунком уже користуються понад 22,7 млн українців. У "Дії" реалізовано 33 документи, понад 65 сервісів і більш як 150 послуг - на порталі.

Серед інших планів розвитку застосунку, за його словами, інтеграція в нього штучного інтелекту (ШІ, AI).

"Наше бачення - "Дія" має перетворитися на ШІ-агента. Скоро запустимо АІ-асистента, з яким уже можна буде отримати першу послугу. Із часом замість того, щоб шукати потрібну послугу серед десятків, достатньо буде описати свою ситуацію - і "Дія" самостійно знайде рішення", - описав Федоров перспективи.

Серед інших завдань він назвав створення ІТ-системи з якісними даними для уряду, а ключовим зараз - надати всім урядовцям якісні дані в режимі реального часу, які повинні стати основою для ухвалення ефективних рішень.

"Саме тому найближчим часом запустимо єдиний продукт для всього уряду - дашборд з усіх ключових даних життя держави", - повідомив перший віце-прем'єр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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