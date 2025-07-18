Фінансові новини
- |
- 18.07.25
- |
- 01:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Федоров анонсує в «Дії» отримання прав онлайн, створення медкабінету, запуск еАкцизу і еНотаріату
23:51 17.07.2025 |
Михайло Федоров, який в четвер був підвищений з посади віцепрем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - глави Мінцифри до першого віцепрем'єра - глави Мінцифри оголосив про масштабні плани з розвитку застосунку "Дія", серед іншого, додати можливість здати на права онлайн, розмитнити авто, змінити прізвище та отримати консульські послуги.
"Готуємося до запуску еАкцизу та еНотаріату. Створимо медичний кабінет у "Дії", а отримання пенсії буде найзручнішою послугою у світі. Окремий трек - послуги для ветеранів, які повинні відчувати вдячність держави", - написав він в телеграм.
За його словами, зараз застосунком уже користуються понад 22,7 млн українців. У "Дії" реалізовано 33 документи, понад 65 сервісів і більш як 150 послуг - на порталі.
Серед інших планів розвитку застосунку, за його словами, інтеграція в нього штучного інтелекту (ШІ, AI).
"Наше бачення - "Дія" має перетворитися на ШІ-агента. Скоро запустимо АІ-асистента, з яким уже можна буде отримати першу послугу. Із часом замість того, щоб шукати потрібну послугу серед десятків, достатньо буде описати свою ситуацію - і "Дія" самостійно знайде рішення", - описав Федоров перспективи.
Серед інших завдань він назвав створення ІТ-системи з якісними даними для уряду, а ключовим зараз - надати всім урядовцям якісні дані в режимі реального часу, які повинні стати основою для ухвалення ефективних рішень.
"Саме тому найближчим часом запустимо єдиний продукт для всього уряду - дашборд з усіх ключових даних життя держави", - повідомив перший віце-прем'єр.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Конкретно президентська республіка. Куди поведе країну уряд Зеленського
|Україна в пріоритеті: США відкладають постачання Patriot до Швейцарії
|Рада призначила Шмигаля міністром оборони
|Рада перепризначила Сибігу міністром закордонних справ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Федоров анонсує в «Дії» отримання прав онлайн, створення медкабінету, запуск еАкцизу і еНотаріату
|В Україні автоматизують облік об’єктів нерухомого майна
|Компанія Вакарчука і Підпільний стендап: кому ще надали статус критично важливих
|Рада визнала депортацію українців з території Польщі у 1944-1952 роках
|Новий бюджет ЄС на 2028-34 рр. передбачає 100 млрд євро для України
|Мовний омбудсмен Івановська: Я не починаю з нуля, мій попередник заклав міцні засади
Бізнес
|MacBook отримуватимуть оновлення без розпакування на складах: Apple тестує нову технологію
|Керівник Google підтвердив, що компанія об'єднає Android та ChromeOS
|Глобальні продажі електромобілів зросли у червні на 24%
|NVIDIA готується відновити продажі чипів до Китаю після регуляторних змін
|Google зірвала угоду OpenAI на $3 млрд, перекупивши ключові технології і розробників
|Скандал із субсидіями на електромобілі в Китаї: BYD і Chery безпідставно отримали мільйони від держави
|Пентагон виділив $200 млн на Grok від xAI після скандалу «MechaHitler»