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АНАЛІТИКА

Компанія Вакарчука і Підпільний стендап: кому ще надали статус критично важливих

09:58 17.07.2025 |

Україна

 

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України надало компаніям "Суперсиметрія" і "Підпільний стендап" статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з наказами Мінкультури з 9 травня по 16 липня, встановлено, що ТОВ "Суперсиметрія" (компанія, що представляє права на всі твори гурту Океан Ельзи, засновник співак Святослав Вакарчук) і ТОВ "Підпільний стендап" (український стендап-проєкт, засновник комік Святослав Загайкевич), відповідають критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період, і їм надано такий статус.

Крім того, статус підтверджено або надано: ТОВ "Медіацентр "Вісті", ТОВ "Видавничий центр "Академія" (видавництво "Академія"), ТОВ "Фірма "Антологія" (видавництво "Антологія"), ТОВ "Дідживан" (УНІАН ТБ), ТОВ "Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна", ТОВ "Буковинська хвиля" (радіостанція "Буковинська хвиля"), ТОВ "Вінж 4" (канал "Бігуді"), ТОВ "ВІЖН 1+1" (канал "1+1 Україна"), АТ "Харківська книжкова фабрика "Глобус", ТОВ "Українська радіо група", ДП "Національний центр Олександра Довженка" і Національному музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків".

Серед іншого статус підтверджено і надано: ТОВ "Консалтингова фірма "Веданта-експерт", ТОВ "Нью фрідом", ТОВ "Поларт", ТОВ "Новий обрій", ТОВ "НФ", ТОВ "ПКА Груп", ТОВ "Діджиталс солюшнс" і ТОВ "СЕС Сіріус Україна".

За матеріалами: Економічна правда
 

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