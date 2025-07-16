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Оператори можуть урізати обсяг послуг у тарифах через об'єднаний роумінг з ЄС – Комаров
14:38 16.07.2025 |
Після приєднання України до спільного роумінгового простору з ЄС "Роумінг, як вдома", українські мобільні оператори можуть переглянути умови тарифів. Про це повідомив президент компанії Kyivstar Олександр Комаров в інтервʼю LIGA.net.
На думку Комарова, оператори не підвищуватимуть ціни, але можуть зменшити кількість хвилин та гігабайтів, що надаються в пакетах.
За його словами, правила єдиної роумінгової зони з ЄС передбачають, щоб клієнтам за кордоном надавали той самий обсяг послуг, що й на території України.
Загалом роумінгова зона створена для поїздок на кілька днів. Але, за словами Комарова, мільйони українців живуть за кордоном роками і користуються українськими SIM-картами.
"І це трохи спотворює картину використання. Тобто вони користуються мобільним зв'язком, як вдома. А це зовсім інші рівні споживання, це дуже суттєво впливає на економіку відповідних тарифних планів", - зазначив Комаров.
Тому оператори можуть скоригувати тарифні плани, зменшивши кількість гігабайтів та хвилин. Цей процес буде поступовим і не зачепить більшість користувачів, додав Комаров.
"Це буде такий еволюційний процес, коли українські оператори будуть підлаштовуватись під нові умови", - наголосив президент Kyivstar.
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