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АНАЛІТИКА

Оператори можуть урізати обсяг послуг у тарифах через об'єднаний роумінг з ЄС – Комаров

14:38 16.07.2025 |

Україна

 

Після приєднання України до спільного роумінгового простору з ЄС "Роумінг, як вдома", українські мобільні оператори можуть переглянути умови тарифів. Про це повідомив президент компанії Kyivstar Олександр Комаров в інтервʼю LIGA.net.

На думку Комарова, оператори не підвищуватимуть ціни, але можуть зменшити кількість хвилин та гігабайтів, що надаються в пакетах.

За його словами, правила єдиної роумінгової зони з ЄС передбачають, щоб клієнтам за кордоном надавали той самий обсяг послуг, що й на території України.

Загалом роумінгова зона створена для поїздок на кілька днів. Але, за словами Комарова, мільйони українців живуть за кордоном роками і користуються українськими SIM-картами.

"І це трохи спотворює картину використання. Тобто вони користуються мобільним зв'язком, як вдома. А це зовсім інші рівні споживання, це дуже суттєво впливає на економіку відповідних тарифних планів", - зазначив Комаров.

Тому оператори можуть скоригувати тарифні плани, зменшивши кількість гігабайтів та хвилин. Цей процес буде поступовим і не зачепить більшість користувачів, додав Комаров.

"Це буде такий еволюційний процес, коли українські оператори будуть підлаштовуватись під нові умови", - наголосив президент Kyivstar.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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