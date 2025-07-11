У «Резерв+» відтепер можна сплатити штраф за неуточнення даних зі «знижкою» 50%

У застосунку «Резерв+» запустили функцію сплати штрафів. Так, військовозобов'язані, які не уточнили свої дані до 16 липня 2024 року можуть сплатити штраф онлайн зі «знижкою» 50%.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Наразі доступна лише сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних. У відомстві кажуть, що сплатити за інші порушення у «Резерв+» можна буде пізніше.

Як сплатити штраф онлайн:

* Оновити «Резерв+» до останньої версії та зайти в застосунок.

* Перейти до розділу «Штрафи онлайн», подати заяву про визнання порушення та протягом трьох днів отримати рішення ТЦК.

* Після цього в застосунку відкриється можливість сплатити штраф у 8 500 грн - 50% від повної суми.

Штраф потрібно сплатити протягом 20 днів від моменту отримання рішення в «Резерв+». Якщо не зробити цього вчасно, доведеться сплатити повну суму - 17 000 гривень.

А в разі несплати протягом 40 днів від отримання рішення ТЦК в застосунку штраф подвоюється до 34 000 грн, а справу передають до виконавчої служби.

У Міноборони зазначили, що штрафи запускаються поступово, аби рівномірно розподілити навантаження на новий сервіс. Повністю сервіс розгорнеться впродовж наступних кількох днів.

Більше про «знижку»

У квітні президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає зменшення наполовину суми штрафу за неоновлені військово-облікові дані та ухиляння від служби. Однак це можливо, лише якщо військовозобов'язаний сплатить кошти протягом десяти днів.

Для цього потрібно самостійно звернутися до ТЦК, а потім упродовж 10 днів від ухвалення постанови про адміністративне правопорушення сплатити штраф.

Як пояснювали автори закону, упродовж 2024 року понад 6 мільйонів військовозобов'язаних не уточнили вчасно свої персональні дані після ухвалення нового закону про мобілізацію.