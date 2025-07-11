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У «Резерв+» відтепер можна сплатити штраф за неуточнення даних зі «знижкою» 50%
17:27 11.07.2025 |
У застосунку «Резерв+» запустили функцію сплати штрафів. Так, військовозобов'язані, які не уточнили свої дані до 16 липня 2024 року можуть сплатити штраф онлайн зі «знижкою» 50%.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
Наразі доступна лише сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних. У відомстві кажуть, що сплатити за інші порушення у «Резерв+» можна буде пізніше.
Як сплатити штраф онлайн:
* Оновити «Резерв+» до останньої версії та зайти в застосунок.
* Перейти до розділу «Штрафи онлайн», подати заяву про визнання порушення та протягом трьох днів отримати рішення ТЦК.
* Після цього в застосунку відкриється можливість сплатити штраф у 8 500 грн - 50% від повної суми.
Штраф потрібно сплатити протягом 20 днів від моменту отримання рішення в «Резерв+». Якщо не зробити цього вчасно, доведеться сплатити повну суму - 17 000 гривень.
А в разі несплати протягом 40 днів від отримання рішення ТЦК в застосунку штраф подвоюється до 34 000 грн, а справу передають до виконавчої служби.
У Міноборони зазначили, що штрафи запускаються поступово, аби рівномірно розподілити навантаження на новий сервіс. Повністю сервіс розгорнеться впродовж наступних кількох днів.
Більше про «знижку»
У квітні президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає зменшення наполовину суми штрафу за неоновлені військово-облікові дані та ухиляння від служби. Однак це можливо, лише якщо військовозобов'язаний сплатить кошти протягом десяти днів.
Для цього потрібно самостійно звернутися до ТЦК, а потім упродовж 10 днів від ухвалення постанови про адміністративне правопорушення сплатити штраф.
Як пояснювали автори закону, упродовж 2024 року понад 6 мільйонів військовозобов'язаних не уточнили вчасно свої персональні дані після ухвалення нового закону про мобілізацію.
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