Київ запускає проєкт «Чисте небо» для перехоплення дронів РФ

У Києві буде розгорнута повноцінна система перехоплення російських дронів, які атакують місто. На реалізацію ініціативи буде виділено 260 мільйонів гривень, повідомив голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у п'ятницю, 11 липня.

"Столиця залучає більше коштів для реалізації масштабного проєкту "Чисте небо", який передбачає захист повітряного простору за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів", - написав очільник КМВА у Telegram.

За його словами, гроші будуть спрямовані на "створення ефективної системи реагування", а не лише на закупівлю техніки. Зокрема, планується розгорнути центр підготовки операторів - спеціалізовану структуру, де навчатимуть управляти дронами-перехоплювачами. Також будуть сформовані додаткові мобільні підрозділи, які нестимуть чергування у столиці та на підступах до міста.

За час пілотного запуску було перехоплено 550 дронів

За словами Ткаченка, за кілька місяців пілотного запуску проєкту "Чисте небо" на Київщині було перехоплено майже 550 російських дронів. "550 перехоплених "шахедів" - це не просто статистика. Це збережені життя, інфраструктура, лікарні, школи, енергетика", - наголосив Ткаченко.

Він додав, що до проєкту планується залучати і кошти поза бюджетом. "Це інвестиція в безпеку кожного киянина. Поки ворог атакує, ми посилюємо захист. Небо над Києвом буде чистим", - наголосив глава КМВА.