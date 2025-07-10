У Києві до осені планують повністю прибрати покинуті автомобілі - КМВА

У Києві до початку осені мають повністю очистити місто від покинутих автомобілів, вже вивезено понад 620 одиниць.

Про це начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко сказав в інтерв'ю Укрінформу.

"Я поставив завдання до початку осені повністю очистити місто від покинутих автомобілів. Натепер уже вивезли понад 620 одиниць. Ми розуміємо, що загалом таких авто по Києву може бути 1000-1200. Постійно надходять нові повідомлення про виявлені покинуті, занедбані, захаращені у дворах", - сказав Ткаченко.

За його словами, є різні типи автомобілів: просто покинуті, пошкоджені внаслідок обстрілів. Він зазначив, що власників повідомляють і дають час відгукнутися, але якщо реакції немає, то автомобіль евакуйовують на майданчик.

"Автомобілі зберігаються на спеціально облаштованих майданчиках. За рішенням Ради оборони вони залишаються там певний час після завершення воєнного стану. Далі, на мою думку, це питання треба буде врегулювати на законодавчому рівні. Адже ця проблема актуальна для всієї країни", - сказав начальник КМВА.

Ткаченко підкреслив, що такі автомобілі можуть бути потенційно небезпечними - наприклад як об'єкти, де може бути закладена вибухівка.