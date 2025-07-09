Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Понад 1 тис. українців скористалися послугою заміни техпаспорта у «Дія» з початку її запуску

13:05 09.07.2025 |

Україна

 

У застосунку "Дія" понад 1 тис. українців замінили техпаспорт за тиждень після запуску онлайн-послуги, повідомив віцепрем'єр - міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Маємо перші результати роботи за тиждень після запуску послуги. Понад 1 000 українців замінили техпаспорт у "Дія", - зазначив Федоров у Телеграм-каналі у вівторок.

Федоров зауважив, щоб скористатись послугою потрібно обрати "сервіси", "водієві" та "заміна техпаспорта". Далі підписати заяву та вказати спосіб доставки - відділення чи кур'єр "Укрпошти".

Окрім цього, у тексті повідомлення зазначається, що для заміни техпаспорта слід авторизуватись у "Дія", мати податковий номер (РНОКПП) у застосунку, біометричний документ у "Дія", а саме, паспорт або посвідку та бути власником транспортного засобу й мати свідоцтво про реєстрацію у "Дія".

Раніше повідомлялось, що у застосунку "Дія" стала доступна послуга заміни техпаспорта для власників автомобілів, що стане у пригоді у разі втрати чи пошкодження документа, зміни номерних знаків чи персональних даних.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8462
  0,0487
 0,12
EUR
 1
 49,0563
  0,0278
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3568  0,06 0,15 41,9632  0,04 0,09
EUR 48,6876  0,14 0,28 49,4264  0,09 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7600  0,13 0,31 41,7750  0,13 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес