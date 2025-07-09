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АНАЛІТИКА

На підготовку домашніх тварин до подорожі за кордон може знадобитися 4 місяці — Держпродспоживслужби

23:26 08.07.2025 |

Україна

 

У Держпродспоживслужбі попередили власників домашніх тварин, що підготовка до виїзду за кордон з улюбленцем може тривати близько 4 місяців, і дали поради, як отримати всі дозволи лише за 72 години.

Про це повідомляється на сайті Держпродспоживслужби.

Зазначають, що найбільше часу для перетину з твариною кордону з ЄС займає оформлення результату лабораторного дослідження сироватки крові на наявність антитіл до вірусу сказу.

Спершу тварину треба чипувати й зробити щеплення проти сказу - ці відомості повинні бути відображені в офіційному ветпаспорті.

Через 30 днів після вакцинації тварині потрібно здати аналіз крові для визначення титру антитіл. Після цього доведеться зачекати ще 3 місяці, перш ніж домашнього улюбленця дозволять узяти із собою у подорож.

Держпродспоживслужба порадила зробити щеплення від сказу і через місяць здати кров на дослідження, навіть якщо подорож ще не на часі.

Далі достатньо буде один раз на рік вакцинувати тварину проти сказу, щоб отримати дозволи за 72 години перед виїздом, пояснюють у службі.

Однак наголосили: якщо простити термін ревакцинації хоч на один день, то доведеться знову через місяць після щеплення проти сказу здавати кров на дослідження титру антитіл та чекати 3 місяці.

Напередодні, 7 липня, Кабінет міністрів затвердив правила перевезення тварин у міжміському та міжнародному автобусному сполученні.

Так, дрібних тварин вагою до 10 кг - собак, котів, декоративних птахів, гризунів - дозволили перевозити у спеціальних контейнерах, клітках або сумках у салоні автобуса. А ось собаки вагою понад 45 кг можуть перевозитися лише у спеціально обладнаному транспорті.
За матеріалами: hromadske.ua
 

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