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Кабмін розширив перелік платних послуг для державних і комунальних закладів освіти
17:38 07.07.2025 |
Кабінет Міністрів розширив перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, що належать до державної та комунальної форми власності.
Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у понеділок, 7 липня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
За його словами, зміни спрямовані на актуалізацію та оновлення платних послуг, які надаватимуться у сфері освіти, наукової і науково-технічної діяльності, реабілітації, рекреації та адаптації.
Зокрема, надано можливість закладам освіти здійснювати:
* викладання окремих дисциплін понад обсяги, встановлені навчальним планом;
* забезпечувати визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти;
* проводити кваліфікаційний іспит з перевірки професійних знань, навичок та компетентностей та/або навчальних, практичних заходів з подальшим оцінюванням осіб, які пройшли медичну, фармацевтичну або реабілітаційну підготовку в закладах освіти іноземних держав;
* забезпечувати перебування дітей у чергових групах (ранкових, вечірніх, у вихідні та святкові дні) понад гарантований законодавством обсяг часу безоплатного перебування у них тощо.
Як повідомлялося, раніше Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить вчителям, які можуть залишитися без педагогічного навантаження через закриття низки шкіл, проходити навчання та отримувати середню заробітну плату.
Йдеться про педагогічних працівників, які працювали в школах, розташованих у громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, що з 1 вересня 2025 року призупинять освітню діяльність.
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