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АНАЛІТИКА

Більше 50% звернень до контакт-центру «Дії» закриває ШІ - Федоров

17:13 07.07.2025 |

Україна

 

Віцепрем'єр - міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявляє, що 52% звернень до підтримки "Дії" уже закриває штучний інтелект (ШІ).

"По багатьом напрямкам ми зараз працюємо, але почали переосмислювати "Дію" в напрямку, що це має бути АІ-продукт: вона повинна використовувати штучний інтелект, повинна стати асистентом, розуміти, які послуги потрібні людині, що можна отримати в найближчий час", - сказав Федоров на заході з презентації нового цифрового простору Ветеран Pro у застосунку "Дія" у Києві в понеділок.

За його словами, ця трансформація наразі відбувається: зокрема, проходить бета-тестування отримання консультацій для громадян за допомогою штучного інтелекту, і найближчим часом вона буде запущена для всіх користувачів.

Крім того, Мінцифри працює над послугою АІ-агент (ШІ-агент), коли послуги будуть надаватися за допомогою цього АІ-агента.

Федоров розповів, що використання штучного інтелекту в контакт-центрі "Дії", показує результат, що 52% питань закриває штучний інтелект в форматі діалогу, а решту - оператори (на основі 53,5 тис. звернень за червень 2025 року).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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