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АНАЛІТИКА

У Києві відбувся урочистий прийом з нагоди Дня незалежності Республіки Словенія

18:08 04.07.2025 |

Україна

У Києві відбувся урочистий прийом з нагоди Дня незалежності Республіки Словенія

 

Урочистий дипломатичний прийом з нагоди 34-ї річниці проголошення незалежності Республіки Словенія за участі представників українського уряду, дипломатичного корпусу, громадськості та бізнесу, що працює в Україні, відбувся в Києві.

Надзвичайний і повноважний посол Словенії в Україні Матея Превольшек у своєму зверненні наголосила на спільності історичних викликів, які пройшли Словенія та Україна у своїй боротьбі за незалежність, демократію та національну ідентичність. Словенія, за її словами, твердо стоїть на позиціях підтримки європейського курсу України та її боротьби за свободу.

"Я мала і маю можливість переконатися в мужності українського народу, його прагненні до кращого майбутнього у власній країні, відвідуючи багато українських регіонів, міст і сіл для підтримки проектів у рамках словенської співпраці в галузі розвитку та гуманітарної допомоги", - відзначила дипломатка.

У Києві відбувся урочистий прийом з нагоди Дня незалежності Республіки Словенія

 

Словенія підтримує низку ініціатив в Україні, зокрема у сфері реабілітації ветеранів, підготовки психологів і педагогів для роботи з травмованими дітьми, а також співпраці між українськими та словенськими муніципалітетами.

Посол наголосила на важливості збереження мовної ідентичності, як для словенців, так і для українців, і повідомила, що вивчає українську мову. "Це було дуже правильне рішення, адже я не лише пізнаю милозвучність вашої мови, але й зможу спілкуватися з людьми та краще розуміти їхні відчуття", - сказала Превольшек.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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