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АНАЛІТИКА

Франко-українська торгово-промислова палата провела у Києві благодійний вечір на підтримку реабілітаційного центру

18:03 04.07.2025 |

Україна

Франко-українська торгово-промислова палата провела у Києві благодійний вечір на підтримку реабілітаційного центру

 

Великий благодійний вечір, організований Франко-українською торгово-промисловою палатою (CCIFU) спільно з Посольством Франції в Україні та приурочений до міжнародного Свята музики, відбувся у столиці України у французьких традиціях.

Як повідомили організатори, метою вечора був збір коштів на підтримку Національного реабілітаційного центру "Unbroken Ukraine" ("Незламні"). Зібрані пожертви будуть спрямовані на оновлення відділення реабілітації для пацієнтів із травмами спинного мозку.

У концерті взяли участь український піаніст Євген Хмара, оркестр Svitlo Concert, а також український гурт Tvorchi.

Франко-українська торгово-промислова палата провела у Києві благодійний вечір на підтримку реабілітаційного центру

 

Захід об'єднав представників бізнес-спільноти, дипломатичного корпусу та культурної еліти України та Франції.

"Це подія про силу, солідарність і мистецтво, яка демонструє єдність франко-української спільноти в найважчі для України часи", - зазначили у Франко-українській торгово-промисловій палаті.

У CCIFU підкреслили, що Свято музики стало також нагодою для компаній-членів Палати висловити підтримку тим, хто потребує допомоги, та вкотре підтвердити важливість соціальної відповідальності бізнесу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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