У Києві запросили британського архітектора для ревіталізації 130-річного заводу

"Ковальська" планує у наступні два-три роки почати ревіталізацію колишнього лікеро-горілчаного заводу на Кудрявській, 16А, де зараз функціонує культурний простір та будівництво нової частини. Проєктом "Кудрявка" опікується британський архітектор Девід Чіпперфілд, розповів СЕО групи Сергій Пилипенко в інтервʼю LIGA.net.

За його словами, будівля, яка є памʼяткою архітектури, в дуже поганому стані. Відсутність консервації обʼєкта СЕО пояснив критичним станом через відсутній дах. Будь-які роботи над памʼяткою можливі лише після проходження кількох етапів погодження й отримання відповідних дозволів.

"Ковальська" почала з розробки проєкту реставраційних робіт. Наразі триває дозвільно-погоджувальна процедура, необхідна для їх початку, та регулярний моніторинг технічного стану пам'ятки.

СЕО компанії зауважив, що це не буде житловий комплекс, а сам проєкт суперечить економіці - він не є бізнесом, це радше меценатство. Зокрема, збережеться культура та громадська функція, а також у планах - галереї, ресторани, місця для подій і заходів. І все це має бути відкритим, додає Пилипенко.

"Ми почали спілкуватися з багатьма провідними архітекторами світу щодо Кудрявки, її майбутнього, можливих підходів. І вже під час війни, у 2024 році, знайшли спільне бачення зі студією Девіда Чіпперфілда, який особисто опікується проєктом Кудрявки. Поки триває оформлення дозволів, фіналізація концепцій, проводяться археологічні дослідження - простір живе як є. Щойно будемо готові до реставрації й будівництва нової частини, обов'язково зробимо публічне оголошення. Але це точно не цього року. Найімовірніше, це перспектива наступних двох-трьох років", - зазначив Пилипенко.

Довідка

Девід Чіпперфілд - один із провідних сучасних архітекторів, відомий своїм стриманим, витонченим стилем і пошаною до контексту місця. У 1985 році він заснував власну архітектурну студію David Chipperfield Architects, яка має офіси в Лондоні, Берліні, Мілані та Шанхаї. Його проєкти охоплюють як громадські будівлі, так і музеї, житлові комплекси та комерційні об'єкти. Найвідоміші роботи: реконструкція Нового музею (Neues Museum) у Берліні, Музей Ріверсайд у Глазго, а також офіси і магазини бренду Valentino у всьому світі. Чіпперфілд отримав численні нагороди, зокрема Пулітцерівську премію у 2023 році.

Київський лікеро-горілчаний завод збудований у 1896 році київським архітектором Володимиром Безсмертним і розташований у Києві біля Львівської площі. У 1910-х роках завод виробляв алкогольні напої та називався Київський винний склад №1.

У період Першої світової працював як притулок для дітей нижніх військових чинів. Під час Другої світової завод називався Київський лікеро-горілчаний завод №2 і виробляв пляшки із запальною сумішшю. Згодом на заводі знову почали виробляти алкоголь.

У період з 1946 по 1980 рік поетапно проводилася реконструкція заводу. З 1992 року завод функціонував під управлінням різних орендарів. У 2002 році він змінив назву на Столичний Стандарт і під цією вивіскою і припинив роботу за кілька років.