МЗС запустило «цифровий нотаріат» для українців за кордоном

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що з вівторка, 1 липня, розпочала роботу нова електронна система надання нотаріальних послуг українцям, які перебувають за кордоном.

"Відсьогодні відкриваємо для українців доступ до нового цифрового нотаріату в 40 посольствах і консульствах України по світу", - написав Сибіга у соцмережі Facebook.

"З 1 липня українці за кордоном отримали доступ до нової автоматизованої системи нотаріальних послуг МЗС. Вона зекономить час та гроші для наших людей, а також розвантажить наших консулів. Головне нововведення полягає в тому, що всі процедури подачі та обробки документів тепер можна зробити онлайн, без потреби фізичного відвідання дипустанови. Замість довгого очікування, подорожей, оформлення - тепер зручна онлайн процедура і згодом короткий візит, щоб лише забрати готовий документ", - зазначив Сибіга.

Як працюватиме нова система цифрового нотаріату

У своєму дописі урядовець уточнив, які саме переваги матиме ця система порівняно з дотеперішньою моделлю. "Із запуском цифрового нотаріату, громадянин у зручний для нього час через надійну та доступну систему е-Консул подає онлайн заяву на вчинення нотаріальної дії, завантажує зразок необхідної довіреності чи нотаріальної заяви, підвантажує усі необхідні документи. Система підказує, які документи мають бути подані для вчинення тієї чи іншої дії. Консульська посадова особа опрацьовує подану інформацію та надає згоду на оформлення нотаріального документа", - пояснив міністр.

Водночас у разі виявлення якихось невідповідностей, заявнику надсилатиметься повідомлення з конкретними рекомендаціями щодо їх усунення. "Система формує нотаріальний документ та надсилає особі повідомлення про готовність його посвідчити та необхідність оплатити консульський збір. Все це відбувається без фізичної присутності заявника. Подані ним дані та сформований нотаріальний документ зберігаються в системі. Особі залишається записатися в е-Чергу на отримання готового документа, прибути до дипломатичної установи у визначений час, особисто підписати документ та, після внесення консулом інформації до реєстру нотаріальних дій, отримати оформлений документ", - деталізував Сибіга.

За даними міністра, українці, які перебувають у Німеччині, зможуть скористуватися новою послугою у генконсульстві в Гамбурзі. У коментарі до своєї публікації Сибіга зазначив, що МЗС України планує охопити якомога більшу кількість держав, упроваджуючи цей проєкт.