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У «Дії» стала доступна послуга заміни техпаспорта для власників автомобілів
16:54 30.06.2025 |
В застосунку "Дія" стала доступна послуга заміни техпаспорта для власників автомобілів, що стане у пригоді у разі втрати чи пошкодження документа, зміни номерних знаків чи персональних даних, повідомляється в Міністерства внутрішніх справ у понеділок.
"Послуга стане у пригоді у разі втрати чи пошкодження документа, зміни номерних знаків чи персональних даних. Як скористатися послугою? Оберіть відповідний сервіс та вкажіть причину заміни техпаспорта, за потреби оберіть нові номерні знаки; Виберіть тип техпаспорта та спосіб доставки; Підтвердіть або оновіть контактні дані, підпишіть та оплатіть заяву протягом 24 годин ", - йдеться в повідомленні у Телеграмі.
МВС попереджає, що у випадку зміни технічних характеристик авто (наприклад, об'єм двигуна чи тип пального), потрібно буде звернутися до сервісного центру МВС.
За інформацією, послуга доступна, якщо вам більше 18 років, маєте податковий номер і біометричний документ у "Дії", а також якщо ви власник авто, і техпаспорт уже відображається у застосунку.
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