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АНАЛІТИКА

Мінцифра надала операторам мобільного зв'язку інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою

11:58 27.06.2025 |

Україна

 

Згодом оператори блокуватимуть спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Бізнес має укласти договір з оператором і зареєструвати номери, з яких може телефонувати. Якщо ні - виклики із цих номерів можуть бути заблоковані автоматично", - зазначив він.

За його словами, уже скоро оператор зможе блокувати номер за зверненням користувача в разі спам-дзвінка.

Федоров додав, що також змінюються інші важливі правила:

1. В особистому кабінеті користувача можна буде не лише переглянути всі свої витрати, а й вимкнути контент-послуги самостійно, без запиту до оператора.

2. Відтепер швидкість інтернету має бути прописана в угоді. Якщо оператор обіцяє 100 Мбіт/с, а ви отримуєте 40 - це вже порушення договору. І якщо реальна швидкість нижча - можете подати скаргу до НКЕК або звернутися до суду.

3. Підтримка для українців у зоні бойових дій. Користувачі не втратять зв'язку через несплату послуг, а їхні SIM-картки не блокуватимуть за несплату. До того ж під час першого входу в мережу надається безоплатний пакет зв'язку.

За матеріалами: Економічна правда
 

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