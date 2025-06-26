Фінансові новини
- |
- 26.06.25
- |
- 18:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Предмет «Захист України» матиме дві години тижневого навантаження
15:55 26.06.2025 |
Міністерство освіти і науки затвердило зміни до типової освітньої програми предмету "Захист України", якими передбачено обов'язкові дві години навантаження на тиждень.
"Згідно з новою редакцією типової освітньої програми предмет "Захист України" матиме стабільне навантаження - 2 години на тиждень для 10-11 класів замість попереднього діапазону 1,5-2 години. Це рішення зосереджує увагу на важливості практичної підготовки учнів і учениць до викликів сучасності та гарантує достатній час для якісного засвоєння життєво важливих навичок", - йдеться у повідомленні міністерства.
Відзначається, що додаткові години дають змогу повноцінно втілити оновлену концепцію навчання, у межах якої старшокласники опановують сучасні компетентності з безпеки та оборони.
"Замість лекцій учні й учениці набувають практичних навичок у форматі тренінгів, що проводять у мережі регіональних навчальних центрів. Збільшення тижневого навантаження до 2 годин створює можливості для поглибленого вивчення тактичної медицини, технологій безпілотних систем, протидії дезінформації та інших критично важливих умінь для самозахисту", - додали у відомстві.
Зміни набирають чинності з початку 2025-2026 навчального року та стосуватимуться всіх закладів загальної середньої освіти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні хочуть запровадити європейську систему компенсації промислових інвестицій через податки
|Підприємства в Україні зобов’яжуть звітувати про сталий розвиток
|Україна і Рада Європи підписали угоду про спецтрибунал щодо злочину агресії РФ
|Трамп про постачання Patriot Україні: Подивимося, нам вони теж потрібні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Предмет «Захист України» матиме дві години тижневого навантаження
|Під виглядом «підтримки» Facebook: українців попередили про нову шахрайську схему
|В Києві зміниться вартість нових транспортних карт, вартість поїздок не змінюється – КМДА
|Мобільні оператори домовилися різко не підіймати тарифи в роумінгу для українців у ЄС
|У Реєстрі збитків з'явилася нова можливість: можна подати заяву про втрату доступу до нерухомості на окупованих територіях
|Витяг про несудимість з апостилем: У «Дії» запускають бета-тест нової послуги
Бізнес
|Франція звинуватила Tesla в оманливому маркетингу і пригрозила штрафом 50 000 євро на день
|ШІ-навчання без дозволу авторів: суддя прийняв рішення на користь Anthropic
|Tesla втратила 30% продажів у Європі за місяць, поки ринок електрокарів злітає
|У Німеччині електроенергія для авто часто обходиться дорожче за бензин
|«Ілон Маск не користується комп’ютером»,— кажуть його адвокати
|Палата представників США заборонила своїм працівникам користуватися WhatsApp
|Microsoft покращила точність квантових обчислень у 1000 разів