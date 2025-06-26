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АНАЛІТИКА

Під виглядом «підтримки» Facebook: українців попередили про нову шахрайську схему

12:30 26.06.2025 |

Україна

 

Держспецзв'язку попередило про нову шахрайську схему під виглядом служби підтримки Facebook. Шахраї виманюють у користувачів дані та зламують акаунти.

Про це повідомили у пресслужбі Держспецзв'язку.

Згідно з повідомленням, шахраї надсилають листи на адреси електронної пошти нібито від служби підтримки Facebook. У них повідомляють про порушення умов використання та загрозу блокування акаунту. Щоб нібито уникнути блокування, користувачеві пропонують перейти за посиланням та пройти перевірку.

Водночас посилання спрямовує на шахрайський сайт, схожий на офіційний. Користувачу пропонують ввести облікові дані: адресу e-mail чи номер телефону, пароль, код двофакторної автентифікації.

У Держспецзв'язку попереджають, що ці дані шахраї використовують для викрадення акаунту і подальшого використання профілю в шахрайських схемах.

Щоб уберегтися від шахраїв, Держспецзв'язку закликає українців не вводити логіни і паролі від акаунтів на незнайомих та підозрілих сайтах, а також звертати увагу на адресу сайту.

"Справжні електронні листи від Meta (Instagram, Facebook) щодо безпеки облікового запису та входу в нього, надсилані протягом останніх 14 днів, можна знайти в налаштуваннях профілю в розділі "Пароль і безпека", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами: Економічна правда
 

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