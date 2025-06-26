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В Києві зміниться вартість нових транспортних карт, вартість поїздок не змінюється – КМДА
10:00 26.06.2025 |
Із 1 липня змінюється вартість придбання карт для оплати проїзду в міському транспорті, звичайна "синя" карта коштуватиме 96 грн, а пластиковий учнівський - 120 грн, повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"За останні два роки суттєво змінилися виробничі умови, вартість логістики та інших складових транспортних карт. Тому виробник вимушений підлаштовуватись під економічну ситуацію та збільшити вартість", - пояснюють в КМДА.
Зазначається, що різниця в цінах пов'язана з особливостями виробництва: сині карти виготовляють великим тиражом, тоді як учнівські - індивідуально, з персоніфікацією кожної карти, що впливає на собівартість.
В КМДА наголошують, що карти, що були придбані раніше, лишаються актуальними та доступними для поповнення і використання у транспорті, вартість поїздок також не змінюється.
В мерії столиці нагадали, що окрім пластикової транспортної карти також можна придбати цифрову карту.
Як повідомлялось у вівторок, учні столичних шкіл сплачуватимуть за проїзд у громадському транспорті на загальних підставах з 1 липня до 31 серпня, але у ці два літні місяці школярі зможуть скористатися знижкою на проїзні квитки, які можна придбати в застосунку "Київ Цифровий" та терміналах самообслуговування, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.
Вартість пільгових проїзних квитків для учнів денної форми навчання становитиме 325 грн за проїзний без обмеження поїздок на місяць, 162,50 грн - на другу половину місяця.
За 72,50 грн можна купити проїзний на місяць для школярів на 46 поїздок, за 97,50 грн - на 62 поїздки, за 143,75 грн - на 92 поїздки, за 192,50 грн - проїзний на місяць на 124 поїздки.
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