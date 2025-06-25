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Витяг про несудимість з апостилем: У «Дії» запускають бета-тест нової послуги
10:35 25.06.2025 |
Портал "Дія" спільно з Міністерством внутрішніх справ запускає бета-тестування нової послуги отримання витягу про несудимість з апостилем онлайн та з доставкою оригіналу поштою.
Про це повідомляє пресслужба портал.
"Працевлаштовуєтесь за кордоном, оформлюєте візу чи подаєте документи до іноземних установ і потрібен витяг про несудимість з апостилем? Зараз, щоб його отримати, потрібно їхати в Київ або шукати посередника. Але невдовзі українці забудуть про цей клопіт", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, щоб стати тестувальником, потрібно мати:
* верифікований РНОКПП;
* внутрішній чи закордонний паспорт у "Дії";
* зареєстроване місце проживання.
Записатися на бета-тестування можна за посиланням.
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