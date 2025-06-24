Шмигаль заявив, що площа замінованих земель в Україні зменшилася на 20%

Площа потенційно замінованих земель в Україні порівняно з кінцем 2022 року зменшилася на понад 20% і сьогодні складає близько 137 тис. кв. км.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді в Офісі протимінної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За словами Шмигаля, переважно це сільськогосподарські землі.

"Роботи з очищення здійснюють ДСНС, Національна поліція, Міноборони та неурядові оператори протимінної діяльності. Ресурс 112 сертифікованих операторів, серед яких вісім - іноземні, що наразі працюють в Україні, налічує понад 9 тис. фахівців, 278 одиниць розмінувальної та землерийної техніки, а також понад 13 тис. металошукачів", - сказав Шмигаль.

Учасники заходу також обговорили пропозиції щодо посилення розмінувальної підтримки фермерів.

"Державний аграрний реєстр має стати єдиним інструментом взаємодії при наданні компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення. Дані в реєстр мають вноситися оперативніше", - наголосив Шмигаль.

За підсумками наради Шмигаль доручив, зокрема, пришвидшити запуск Реєстру територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, а також розробити план дій для залучення міжнародного фінансування безпосередньо на розмінувальну діяльність.

Прем'єр-міністр зазначив, що Україна вже сформувала велику протимінну міжнародну коаліцію з понад пів сотні держав та залучила $1,2 млрд допомоги для очищення територій.

Раніше членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що для розмінування земель, які забруднені вибухонебезпечними предметами, знадобиться майже 1 трлн грн.

Як повідомлялося, від початку роботи державної програми компенсації вартості розмінування аграріям повернули понад 2 тис. гектарів сільгоспземель.

Раніше стало відомо, що в Україні на 2025 рік в межах контрольованої частини держави заплановано першочергово розмінувати 65 тис. га сільгоспземель, із яких на майже 20%, тобто на 11,6 тис. га, проведено моніторинг і розмінування, і землі повернуто аграріям.