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АНАЛІТИКА

В Україні вже працевлаштовано 1,4 тис. фахівців із супроводу ветеранів війни - Мінветеранів

13:49 24.06.2025 |

Україна

 

В Україні вже працевлаштовано 1,4 тис. фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"І їхня кількість постійно зростає, а разом із тим - і рівень підтримки ветеранської спільноти у громадах. Фахівець із супроводу - це, по суті, інформаційний радник для ветеранів, ветеранок, їхніх рідних, а також сімей загиблих Захисників і Захисниць. Він допомагає оформлювати документи, консультує, супроводжує та роз'яснює права", - йдеться у повідомленні міністерства.

У відомстві нагадали, що фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб може стати людина, яка: має досвід роботи у соціальній сфері, психології, реабілітації чи дотичних галузях; розуміє специфіку роботи з ветеранами та ветеранками, їхні потреби та виклики; готова сприяти поверненню ветеранів та ветеранок до цивільного життя; володіє навичками комунікації, емпатії та вміє працювати в команді.

Як повідомлялося, на кінець грудня 2024 року 459 фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб були працевлаштовані, і ще 573 кандидати були рекомендовані до працевлаштування.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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