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Міноборони заперечує чутки про збір цифрових даних та відстеження геолокації в «Резерв+»
09:50 24.06.2025 |
«Резерв+» не відслідковує геолокацію та цифрові данні військовозобов'язаних, повідомила у пресслужбі міністерства оборони України.
"Відучора в мережі поширюється дезінформація про нібито збір даних застосунком Резерв+ - зокрема геолокації та цифрових даних користувачів. Її мета - посіяти недовіру до цифровізації, викликати сумніви щодо роботи державних застосунків і завадити мобілізаційному процесу в Україні", - йдеться у повідомленні у Телеграмі в понеділок.
У Міноборони наголосили, що Резерв+ не відстежує геолокацію користувачів.
"Єдиний доступ, який має застосунок - це камера (для сканування QR-кодів) та сповіщення. У застосунку немає GPS-трекерів чи прихованих інструментів збору даних. Кожен користувач може це власноруч перевірити в налаштуваннях", - повідомили в відомстві.
Крім того, зазначається, що на жодному з опублікованих у мережі скріншотах немає доказів, що йдеться саме про Резерв+.
"Наведений фрагмент Java-коду не пов'язаний із цим застосунком і є типовим, він може використовуватись у будь-яких інших продуктах. Крім того, Резерв+ не використовує модулі компанії InMobi, які згадуються у публікаціях", - зауважили в оборонному відомстві.
У міністерстві зазначили, що Резерв+ працює виключно з інформацією, яку користувач самостійно подає через BankID, а також із окремими даними з реєстру "Оберіг".
"Усі процеси - прозорі, а система пройшла необхідні перевірки згідно з вимогами чинного законодавства у сфері технічного захисту інформації та стандартів з інформаційної безпеки", - наголосили в Міноборони.
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