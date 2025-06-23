Фінансові новини
- |
- 23.06.25
- |
- 10:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ПРООН передала ДСНС України систему Mines Eye для аеророзвідки мін
10:21 23.06.2025 |
Програма розвитку ООН (ПРООН) офіційно передала Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) систему виявлення вибухонебезпечних предметів на основі БпЛА Mines Eye українського виробництва.
"Підхід ПРООН є комплексним. Ми працюємо з національним урядом над плануванням, далі розробляємо можливість отримання технічної допомоги для конкретних проєктів, і також робимо все необхідне, щоб досягти конкретних і реальних результатів. Ми дуже раді, що вже можемо бачити ці результати у сфері гуманітарного розмінування", - сказав заступник Генерального секретаря ООН, в.о. керівника ПРООН Хаолян Сюй.
Церемонія передачі відбулася у Миколаєві і ознаменувала завершення третьої фази проєкту підтримки ПРООН для ДСНС, яка включає передові технології розмінування та спеціалізоване навчання з метою підвищення безпеки та швидкості здійснення операцій з розмінування по всій Україні. Участь у заході також взяли представники ДСНС, Миколаївської обласної військової адміністрації.
Перший заступник голови ДСНС України Віталій Миронюк подякував за допомогу і зазначив, що вона не лише технічно сприяє розмінуванню, але й зберігає життя особовому складу.
Система Mines Eye, що використовує високоточні сенсори та аерофотозйомку, вже була протестована на понад 400 гектарах у Харківській та Миколаївській областях. До експлуатації нових технологій залучено фахівців ДСНС, які пройшли відповідне навчання.
За даними ДСНС, на сьогодні близько 138 500 км² території України можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами, з них 13,5 тис. км² - це водойми. Згідно з останньою Швидкою оцінкою збитків і потреб (RDNA4), фінансові потреби на розмінування та управління вибухонебезпечними загрозами в Україні оцінюються у $30 млрд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рішення за органом безпеки: Іран майже схвалив закриття найважливішої для нафти протоки
|«Опівнічний молот»: США розкрили деталі удару по Ірану за участю понад 125 літаків
|В'ятрович розкритикував кандидатуру Завальського, а також дії влади щодо інституту мовного омбудсмена
|Міністр нац'єдності Чернишов фігурує в корупційній схемі, яка завдала понад мільярд гривень збитків державі — розслідування УП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ПРООН передала ДСНС України систему Mines Eye для аеророзвідки мін
|Швейцарія готується скасувати захист для українських біженців, - ЗМІ
|Повна фото- та відеофіксація процесу. З 1 липня діятимуть нові правила техогляду авто
|Україна приєднається до єдиної роумінгової зони ЄС з 2026 року, - Федоров
|Кабмін удосконалив процедуру подачі заяв на отримання ветеранами компенсації частини оренди житла
|Шмигаль очікує, що Україна долучиться до політики ЄС «роумінг як вдома» з 2026 року
Бізнес
|Флагманський смартфон Redmi K80 Ultra встановив рекорд продуктивності, набравши 3,24 млн балів на AnTuTu
|Обличчя з 3D-принтера — британець першим у світі отримав незвичайний протез
|Найбільша угода в історії спорту: клуб Los Angeles Lakers купили за 10 мільярдів доларів
|Scania почне випускати вантажівки з системою «Megawatt Charging System» у 2026 році
|Microsoft Xbox оголосила стратегічне партнерство з AMD — консолі, хмарні сервіси та інше
|Audi відмовилася від плану стати повністю електричним брендом
|Honda провела перший тест власної багаторазової ракети