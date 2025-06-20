Повна фото- та відеофіксація процесу. З 1 липня діятимуть нові правила техогляду авто

З 1 липня 2025 року в Україні набувають чинності оновлені вимоги до обов'язкового технічного контролю (ОТК) транспортних засобів. Нововведення спрямовані на боротьбу з фіктивними оглядами й адаптацію системи до європейських стандартів, повідомляє пресслужба головного сервісного центру МВС.

Ключова зміна - обов'язкова повна фото- та відеофіксація процесу техогляду. Усі пункти ОТК мають бути обладнані камерами, що фіксуватимуть проведення перевірки в режимі реального часу. Це дозволить посилити контроль і підвищити прозорість процедури.

Який транспорт підлягає обов'язковому техогляду:

* легкові комерційні авто та причепи віком понад два роки - раз на два роки;

* вантажні авто до 3,5 тонни та їх причепи віком понад два роки - раз на два роки;

* вантажівки понад 3,5 тонни, причепи до них, таксі - щороку;

* автобуси та транспорт, що перевозить небезпечні вантажі, - двічі на рік.

Легкові автомобілі для особистого користування не підлягають ОТК.

Контроль за дотриманням нових вимог здійснюватимуть сервісні центри МВС. У разі порушень результати техогляду анулюються. Передбачені штрафи: 340 грн для водіїв, 1400 грн - для пунктів техконтролю.

Нові правила є частиною поступового наближення транспортної політики України до вимог ЄС.