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Повна фото- та відеофіксація процесу. З 1 липня діятимуть нові правила техогляду авто
15:46 20.06.2025 |
З 1 липня 2025 року в Україні набувають чинності оновлені вимоги до обов'язкового технічного контролю (ОТК) транспортних засобів. Нововведення спрямовані на боротьбу з фіктивними оглядами й адаптацію системи до європейських стандартів, повідомляє пресслужба головного сервісного центру МВС.
Ключова зміна - обов'язкова повна фото- та відеофіксація процесу техогляду. Усі пункти ОТК мають бути обладнані камерами, що фіксуватимуть проведення перевірки в режимі реального часу. Це дозволить посилити контроль і підвищити прозорість процедури.
Який транспорт підлягає обов'язковому техогляду:
* легкові комерційні авто та причепи віком понад два роки - раз на два роки;
* вантажні авто до 3,5 тонни та їх причепи віком понад два роки - раз на два роки;
* вантажівки понад 3,5 тонни, причепи до них, таксі - щороку;
* автобуси та транспорт, що перевозить небезпечні вантажі, - двічі на рік.
Легкові автомобілі для особистого користування не підлягають ОТК.
Контроль за дотриманням нових вимог здійснюватимуть сервісні центри МВС. У разі порушень результати техогляду анулюються. Передбачені штрафи: 340 грн для водіїв, 1400 грн - для пунктів техконтролю.
Нові правила є частиною поступового наближення транспортної політики України до вимог ЄС.
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