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Влада Львова з нового року змінює ставки туристичного збору
12:07 13.06.2025 |
На сесії Львівської міської ради затвердили нові ставки туристичного збору. Для українських туристів нічого не зміниться. Натомість нововведення стосуватимуться іноземних туристів.
Про це повідомляє пресслужба міськради.
Якщо раніше іноземці платили від 16 до 40 грн залежно від вартості готельного номера, то тепер буде фіксована ставка - 80 грн за добу. Це дозволить місту розвиватись, інвестувати в туристичну інфраструктуру, популяризувати Львів та створювати якісні сервіси, наголосили у відомстві.
Ставки туристичного збору були встановлені у 2019 році і не змінювалися впродовж 6 років. За цей час відбулися суттєві зміни в економіці та у сфері туризму через те виникла потреба у приведенні ставок у відповідність до сучасних реалій.
Тому місто напрацювало оновлену модель туристичного збору. Законодавством передбачено: до 0,5% від мінімальної зарплати для внутрішнього туризму та до 5% - для в'їзного.
Найбільше зміни стосуються в'їзного туризму - тепер це фіксована ставка 1% (80 грн). Раніше було від 0,2% до 0,5% (від 16-ти до 40 грн), у залежності від вартості номеру.
Для внутрішнього туризму ставки не змінилися і становлять у залежності від вартості номера:
* до 750 грн - 0,3% (24 грн)
* 750-1200 грн - 0,4% (32 грн)
* понад 1200 грн - 0,5% (40 грн)
Нові ставки туристичного збору, відповідно до прийнятої ухвали, почнуть діяти з 1 січня 2026 року. При цьому є категорії осіб, які звільнені від сплати такого збору. Це, зокрема, внутрішньо переміщені особи, діти віком до 18 років, ветерани війни, особи, які прибули у відрядження, особи, які прибули на оздоровлення та реабілітацію за путівками.
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