Кабмін виділив 1,1 мільярда на заходи з безбар'єрності в регіонах

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення регіонам додаткових 1,1 млрд грн на забезпечення безбар'єрності.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 11 червня.

"Ідеться про поточні та капітальні ремонти об'єктів інфраструктури, а також будівель житлового і громадського призначення", - зауважив Шмигаль.

За його словами, кошти виділяються для того, щоб створити безперешкодний доступ до таких об'єктів людям із інвалідністю та іншим маломобільним групам.

Як повідомлялося, в лютому цього року в Україні затвердили нові правила торговельного обслуговування. Оновлені правила містять як удосконалені норми чинних, так і нові вимоги - зокрема, щодо забезпечення доступності магазинів та закладів громадського харчування для людей із інвалідністю. Наприклад, мають бути пандуси, спеціальні місця для паркування, а також можливість отримати допомогу від продавця.

До того стало відомо, що в Києві презентували проєкт створення безбар'єрних маршрутів "Рух без бар'єрів". Упродовж року такі маршрути мають з'явитися в 12 містах.