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АНАЛІТИКА

«Дія» повідомлятиме про зняття з місця проживання

13:52 11.06.2025 |

Україна

 

Портал "Дія" повідомить, якщо вас знімуть з місця проживання.

Про це повідомляє пресслужба застосунку.

"Раніше вас могли зняти з місця проживання, а ви роками про це не знали. Тепер, якщо власник "випише" вас з квартири чи будинку - "Дія" одразу надішле сповіщення", - йдеться в повідомленні.

Важливо, щоб у Реєстрі територіальної громади були дані про вас та податковий номер. Без нього сповіщення не надійде.

Актуалізувати дані можна через портал "Дія".

За матеріалами: Економічна правда
 

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