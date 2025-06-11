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«Дія» повідомлятиме про зняття з місця проживання
13:52 11.06.2025 |
Портал "Дія" повідомить, якщо вас знімуть з місця проживання.
Про це повідомляє пресслужба застосунку.
"Раніше вас могли зняти з місця проживання, а ви роками про це не знали. Тепер, якщо власник "випише" вас з квартири чи будинку - "Дія" одразу надішле сповіщення", - йдеться в повідомленні.
Важливо, щоб у Реєстрі територіальної громади були дані про вас та податковий номер. Без нього сповіщення не надійде.
Актуалізувати дані можна через портал "Дія".
За матеріалами:
Економічна правда
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