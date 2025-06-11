Жодна з добірок завдань НМТ з англійської мови не містить запитань IELTS чи інших міжнародних тестів

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) заявляє, що жодна з добірок тестових завдань національного мультипредметного тесту (НМТ) з англійської мови не містить запитань IELTS чи інших міжнародних тестів.

"Усі тестові завдання з англійської мови, які включено до тестів НМТ-2025, розроблені на основі автентичних англомовних текстів, доступних у відкритих першоджерелах, а саме в друкованих періодичних виданнях, інтернет-виданнях, інформаційно-довідкових і рекламних буклетах, художній літературі. Тексти-стимули дібрано й адаптовано відповідно до поставлених методичних цілей зі збереженням необхідного оригінального контексту", - йдеться у повідомленні УЦОЯО.

У відомстві наголосили, що процедури підготовлення тестових добірок розроблені в такий спосіб, що запозичення чужих тестових завдань є просто неможливим.

"Тому для фахівців Українського центру стало несподіванкою те, що цього тижня в соціальних мережах активно поширювався допис, що, мовляв, деякі завдання НМТ з англійської є завданнями екзамену IELTS (International English Language Testing System - міжнародна система тестування з англійської мови). Ця інформація неправдива. Жодна з добірок тестових завдань НМТ не містить запитань IELTS чи інших міжнародних тестів", - наголосили в Центрі.

В УЦОЯО також розповіли, що після детального вивчення інформації із соцмереж стало зрозуміло, що група завдань на використання мови, що надавалася вступникам під час оцінювання 2 червня, була побудована на фрагменті тексту, який для своєї роботи також використала блогерка, авторка безкоштовного вебсайту з підготовки до IELTS.

"Текст до цих завдань є автентичним... Однак для потреб НМТ автори використали лише фрагмент оригінального тексту, суттєво скоротивши і спростивши його. Завдання сформулювали до окремих лексичних і граматичних конструкцій із тексту. Цей же автентичний текст, але із зовсім іншою метою використала Елізабет Фергюсон, яка на основі матеріалу створила завдання до змісту тексту матеріали... Пані Фергюсон використала значно більший обсяг текстового матеріалу, а замість роботи з граматичними і лексичними конструкціями пропонує своїм учням дібрати заголовки до кожного з абзаців тексту", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим УЦОЯО заявляє про безпідставність обвинувачень щодо академічного плагіату при розробленні тестів, використовуваних для НМТ.

"Водночас сама ситуація ілюструє те, наскільки легко в сучасному цифровому світі через соціальні мережі можна формувати негативну суспільну думку щодо певних подій чи процесів. Щоб не стати жертвою маніпуляцій, перевіряйте отриману з медіа інформацію, не довіряйте всьому, що читаєте або чуєте", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбуватимуться протягом 14 травня - 25 червня; додаткові - 14-25 липня.

На початку червня УЦОЯО спростовував поширену в соціальних мережах інформацію про зміст НМТ з історії України, а також про складність і "відірваності від реальності" НМТ з математики.