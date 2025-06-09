Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Оплата штрафів ТЦК у додатку «Резерв+» запрацює до кінця червня, – Черногоренко

14:35 09.06.2025 |

Україна

 

Міністерство оборони планує запустити функцію з оплати штрафів за порушення військового обліку у додатку "Резерв+" до кінця червня.

Про це заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла в інтерв'ю DOU.

"Ми готуємося до запуску оплати штрафів у "Резерв+". Думаю, це буде одне з цифрових досягнень року. Не треба буде йти в ТЦК, брати рахунок, звертатися в банк і повертатися з квитанцією. Людина зможе зробити це в декілька кліків. Це сильно зменшить навантаження на операторів ТЦК. Плануємо запуститися у кінці червня", - сказала Черногоренко.

Вона уточнила, що у додатку вказуватимуть причину порушення військового обліку, на що зараз вказує червона стрічка з надписом "схоже, у вас проблеми з військовим обліком".

"Плануємо нову функціональність, де буде вказана причина порушення. На кшталт "не явився на оповіщення", "не пройшов ВЛК" тощо. Якщо людина порушила правила, у неї з'явиться кнопка "сплатити штраф". Якщо її натиснути, побачить віконце "Якщо ви добровільно сплачуєте штраф, можна це зробити з 50% знижки", - пояснила заступниця міністра.

За її словами, після цього користувач зможе перевірити точність даних, на основі яких автоматично формується заява про визнання порушення, яку можна буде підписати онлайн і направити до ТЦК та СП в електронному вигляді.

"Заява надходить до ТЦК та СП, опрацьовується і виноситься постанова. Після цього користувач має змогу оплатити штраф через платіжну систему", - додала Черногоренко.

Вона зауважила, що квитанція про сплату штрафу зберігатиметься в реєстрі "Оберіг".

Заступниця міністра уточнила, що на першому етапі через "Резерв+" можна буде сплатити штрафи за неоновлення даних вчасно, згодом додадуть інші категорії.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4018
  0,0699
 0,17
EUR
 1
 47,2726
  0,1047
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0507  0,02 0,06 41,6404  0,03 0,08
EUR 46,9981  0,09 0,18 47,6970  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на 06.06.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3850  0,08 0,18 41,4000  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес