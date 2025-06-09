Оплата штрафів ТЦК у додатку «Резерв+» запрацює до кінця червня, – Черногоренко

Міністерство оборони планує запустити функцію з оплати штрафів за порушення військового обліку у додатку "Резерв+" до кінця червня.

Про це заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла в інтерв'ю DOU.

"Ми готуємося до запуску оплати штрафів у "Резерв+". Думаю, це буде одне з цифрових досягнень року. Не треба буде йти в ТЦК, брати рахунок, звертатися в банк і повертатися з квитанцією. Людина зможе зробити це в декілька кліків. Це сильно зменшить навантаження на операторів ТЦК. Плануємо запуститися у кінці червня", - сказала Черногоренко.

Вона уточнила, що у додатку вказуватимуть причину порушення військового обліку, на що зараз вказує червона стрічка з надписом "схоже, у вас проблеми з військовим обліком".

"Плануємо нову функціональність, де буде вказана причина порушення. На кшталт "не явився на оповіщення", "не пройшов ВЛК" тощо. Якщо людина порушила правила, у неї з'явиться кнопка "сплатити штраф". Якщо її натиснути, побачить віконце "Якщо ви добровільно сплачуєте штраф, можна це зробити з 50% знижки", - пояснила заступниця міністра.

За її словами, після цього користувач зможе перевірити точність даних, на основі яких автоматично формується заява про визнання порушення, яку можна буде підписати онлайн і направити до ТЦК та СП в електронному вигляді.

"Заява надходить до ТЦК та СП, опрацьовується і виноситься постанова. Після цього користувач має змогу оплатити штраф через платіжну систему", - додала Черногоренко.

Вона зауважила, що квитанція про сплату штрафу зберігатиметься в реєстрі "Оберіг".

Заступниця міністра уточнила, що на першому етапі через "Резерв+" можна буде сплатити штрафи за неоновлення даних вчасно, згодом додадуть інші категорії.