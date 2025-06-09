В Україні зареєстровані понад 160 тисяч електромобілів

В Україні зареєстровано більш ніж 160 тисяч електромобілів, із них з початку року - понад 37 тисяч.

Про це у Фейсбуці поінформувала пресслужба Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ, повідомляє Укрінформ.

«Електротранспорт стає дедалі популярнішим, а кількість реєстрацій у сервісних центрах МВС зростає з кожним днем. Загалом в Україні вже понад 160 тисяч електрокарів. Тільки з початку 2025 року було зареєстровано більше 37 тисяч автомобілів на «електро» паливі», - йдеться у повідомленні.

У ГСЦ нагадали, що для таких авто передбачено номерні знаки зеленого кольору. «Вони призначені лише для авто на електродвигуні (гібриди не входять до цієї категорії)», - зазначається в повідомленні.

При першій державній реєстрації електрокарів не потрібно сплачувати пенсійний збір.