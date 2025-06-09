Фінансові новини
- |
- 09.06.25
- |
- 10:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні зареєстровані понад 160 тисяч електромобілів
10:24 09.06.2025 |
В Україні зареєстровано більш ніж 160 тисяч електромобілів, із них з початку року - понад 37 тисяч.
Про це у Фейсбуці поінформувала пресслужба Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ, повідомляє Укрінформ.
«Електротранспорт стає дедалі популярнішим, а кількість реєстрацій у сервісних центрах МВС зростає з кожним днем. Загалом в Україні вже понад 160 тисяч електрокарів. Тільки з початку 2025 року було зареєстровано більше 37 тисяч автомобілів на «електро» паливі», - йдеться у повідомленні.
У ГСЦ нагадали, що для таких авто передбачено номерні знаки зеленого кольору. «Вони призначені лише для авто на електродвигуні (гібриди не входять до цієї категорії)», - зазначається в повідомленні.
При першій державній реєстрації електрокарів не потрібно сплачувати пенсійний збір.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Дрони дістали виробника антен для «Шахедів» у Чєбоксарах – Генштаб підтвердив ураження
ТОП-НОВИНИ
|На аеродромі «Саваслейка» уражено два літаки, ймовірно, МІГ-31 та СУ-30/34
|Renault контактує з урядом щодо виробництва дронів в Україні
|Канада оголосила про нову допомогу Україні на близько $25,5 млн
|Україна зможе приєднатися до зони ЄС «роумінг як вдома» з 2026 року - Єврокомісія
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні зареєстровані понад 160 тисяч електромобілів
|Україна зможе приєднатися до зони ЄС «роумінг як вдома» з 2026 року - Єврокомісія
|Укрзалізниця почала встановлювати кондиціонери у плацкартах: знайшли спосіб
|Зниження мобілізаційного віку не планується - Стефанчук
|Кабмін схвалив концепцію Державної програми сприяння вивченню та застосуванню англійської мови в Україні на 2026-2030рр
|Рада ухвалить закон про множинне громадянство до кінця червня, – міністр єдності Чернишов
Бізнес
|У США придумали технологію для «вогнетривкої» батареї
|Через обмеження Китаю на експорт рідкоземельних магнітів до США світові автоконцерни б'ють на сполох
|Volkswagen хоче виробляти автомобілі в Єгипті для продажу в Африці
|Електричний G-Class виявився нікому не потрібним, - Handelsblatt
|Volkswagen повертає кнопки для європейських автомобілів
|Найбільш продавані у світі авто: найпопулярніші моделі січня-квітня
|TSMC відчуває вплив мит США, але попит на ШІ залишається стабільно високим