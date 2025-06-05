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АНАЛІТИКА

Зниження мобілізаційного віку не планується - Стефанчук

16:53 05.06.2025 |

Україна

 

Жодних ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років немає і не планується, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Що стосується законопроєкту, пов'язаного з мобілізацією з 18 років, - такого законопроєкту у Верховній Раді немає і не планується, наскільки я знаю, ні вноситися, ні розглядатися", - сказав Стефанчук на брифінгу у четвер.

Він нагадав, що Верховна Рада знизила мобілізаційний вік з 27 до 25 років.

"Ми створили особливі умови, контракт для тих (від 18 до 25 років), хто хоче добровільно... Інших ініціатив допоки не планується в Верховній Раді", - зазначив Стефанчук.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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