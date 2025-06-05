Фінансові новини
- |
- 05.06.25
- |
- 18:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зниження мобілізаційного віку не планується - Стефанчук
16:53 05.06.2025 |
Жодних ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років немає і не планується, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"Що стосується законопроєкту, пов'язаного з мобілізацією з 18 років, - такого законопроєкту у Верховній Раді немає і не планується, наскільки я знаю, ні вноситися, ні розглядатися", - сказав Стефанчук на брифінгу у четвер.
Він нагадав, що Верховна Рада знизила мобілізаційний вік з 27 до 25 років.
"Ми створили особливі умови, контракт для тих (від 18 до 25 років), хто хоче добровільно... Інших ініціатив допоки не планується в Верховній Раді", - зазначив Стефанчук.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Голова АМКУ Кириленко отримав нову підозру НАБУ
|НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%
|Генштаб ЗСУ повідомив про ураження установки ОТРК «Іскандер» у РФ
|Швеція приєдналася до коаліції з РЕБ та стала її співголовою
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зниження мобілізаційного віку не планується - Стефанчук
|Кабмін схвалив концепцію Державної програми сприяння вивченню та застосуванню англійської мови в Україні на 2026-2030рр
|Рада ухвалить закон про множинне громадянство до кінця червня, – міністр єдності Чернишов
|Франція дозволить українцям обмінювати посвідчення водія без іспитів, – Шмигаль
|ПАРЄ започаткує День воєнкорів і свободи журналістики в пам'ять про загиблу Вікторію Рощину – нардеп
|В Україні на кордоні запрацювали мобільні сканери транспорту
Бізнес
|Volkswagen повертає кнопки для європейських автомобілів
|Найбільш продавані у світі авто: найпопулярніші моделі січня-квітня
|TSMC відчуває вплив мит США, але попит на ШІ залишається стабільно високим
|YouTube додає в Shorts пошук обʼєктів за допомогою Lens
|Українська бронемашина GYURZA-02 отримала кодифікацію та готується до серійного виробництва
|У Viber з'явився чат-бот Microsoft Copilot
|Стартап Ілона Маска Neuralink залучив $650 млн інвестицій