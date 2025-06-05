Кабмін схвалив концепцію Державної програми сприяння вивченню та застосуванню англійської мови в Україні на 2026-2030рр

Кабінет міністрів схвалив концепцію Державної цільової національно-культурної програми сприяння вивченню та застосуванню англійської мови в Україні на 2026-2030 роки.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, схвалено концепцію Державної цільової національно-культурної програми сприяння вивченню та застосуванню англійської мови в Україні на 2026-2030 роки, яка визначає стратегічні напрями, цілі та завдання для підвищення рівня володіння англійською мовою серед населення України, зокрема шляхом створення сприятливого інституційного, фінансового та кадрового забезпечення для реалізації заходів програми.

Цим рішенням Міністерство культури та стратегічних комунікацій визначено державним замовником програми.