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В Україну вперше дозволили імпортувати медичний канабіс
17:00 03.06.2025 |
В Україні видали перший дозвіл на ввезення субстанції медичного канабісу. Про це повідомила Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
"2 червня 2025 року Держлікслужбою було видано перший дозвіл на право ввезення на територію України субстанції медичного канабісу. Дозвіл було видано на субстанцію, яка зареєстрована в Україні та внесена до Державного реєстру лікарських засобів України", - сказано в повідомленні.
Це не канабіс для рекреаційного використання, а саме медична субстанція, яка використовується у складі ліків або для виготовлення ліків.
Перші ліки на основі медичного канабісу в Україні зареєстрували у січні. Це оральні краплі від іспанського виробника Curaleaf. В Українській асоціації медичного канабісу казали, що перші краплі на основі медичного канабісу можуть з'явитися у виробничих аптеках у першій половині 2025 року.
Такі препарати зможуть отримати пацієнти із захворюваннями, що входять до затвердженого МОЗ переліку хвороб і станів, за яких призначається медичний канабіс.
Зокрема, йдеться про хронічний або нейропатичний біль, нудоту, хворобу Паркінсона, епілепсію, анорексію тощо.
За даними МОЗ, в Україні понад 6 млн людей потребують ліків на основі медичного канабісу.
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