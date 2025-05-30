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АНАЛІТИКА

НСЗУ штрафуватиме медзаклади за стягнення з пацієнтів грошей за наркоз

09:58 30.05.2025 |

Україна

 

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) накладатиме штрафи на медзаклади за стягнення з пацієнтів грошей за наркоз при проведенні оперативних втручань, повідомила голова НСЗУ Наталія Гусак.

"Якщо раніше ми не застосовували санкції щодо вимагання коштів, у тому числі, за лікарські засоби, сюди входить і наркоз, то наразі кожен такий факт, який буде доведений за скаргою, буде покараний, окрім перерахунку і, можливо, втрати контракту, ще буде штраф 18 тис. грн для закладу охорони здоров'я", - сказала вона в ефірі YouTube-каналу "Доктор Булавінова" у четвер.

"Якщо в якійсь лікарні, де пацієнт отримує медичну допомогу, сказали, що наркоз не оплачується НСЗУ, то варто звернутися до керівника цього закладу або напряму до нас зі скаргою стосовно вимагання коштів", - сказала вона.

Гусак зазначила, що наразі НСЗУ майже завершила процес переукладання договорів з додатковими угодами стосовно нових санкцій за порушення умов контракту.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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