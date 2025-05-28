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У «Дії» відновили послуги для водіїв
17:16 28.05.2025 |
У застосунку "Дія" знову доступні послуги із заміни водійського посвідчення та продажу авто.
Про це повідомляє пресслужба застосунку.
"Усе доопрацювали та перевірили, тож необхідні сервіси знову працюють: заміна посвідчення водія, перереєстрація та шеринг авто", - йдеться у повідомленні.
Раніше з 24 до 27 травня відповідні послуги були недоступні для користувачів "Дії". Фахівці проводили технічні роботи над двома електронними реєстрами - Єдиний державний реєстр транспортних засобів та Реєстр адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.
Як повідомлялося, у квітні в застосунку "Дія" стартувало бета-тестування нової послуги для автовласників - заміна техпаспорту.
Також у "Дії" можуть запустити послугу для складання онлайн-іспиту для отримання водійського посвідчення. Цей онлайн-іспит буде створений з вбудованим штучним інтелектом, який відстежуватиме модель поведінки людини.
Нагадаємо, у 2024 році українці витратили на купівлю нових легковиків 125 млрд грн, що на 18% більше, ніж у попередньому році.
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