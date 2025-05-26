Зеленський установив 27 травня Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №346/2025, яким установив 27 травня Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

"Ушановуючи мужність та героїзм воїнів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю: установити в Україні День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, який відзначати щороку 27 травня", - йдеться в документі, оприлюдненому на сайті президента.

Одночасно глава держави визнав таким, що втратив чинність указ президента України від 26 липня 2016 року № 311/2016 "Про День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України".

Указ набирає чинності з дня його опублікування.